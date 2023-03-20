«Ждите новостей, они вас больше чем удивят!» Махачев показал фото с друзьями

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке, помимо Ислама, присутствуют его товарищи: борец вольного стиля серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов и боец ММА Рустам Хабилов.

«Рустам уже на стадии завершения своей длинной карьеры в ММА и проведёт свой бой 31 марта.

Кадик только начинает свой новый профессиональный путь, ждите новостей, они вас больше чем удивят! Удачи вам, братья», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке Махачев победил австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: