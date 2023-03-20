Исмаилов обратился к Физиеву после его поражения в бою с Гэтжи

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал рейтингового бойца UFC Рафаэля Физиева, потерпевшего поражение в поединке с представителем США Джастином Гэтжи.

«Рафа, ты настоящий зверь, отличный бой», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Напомним, бой Физиева и Гэтжи прошёл в ночь с 18 на 19 марта мск. Бойцы встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Гэтжи победил раздельным судейским решением. В смешанных единоборствах Физиев провёл 14 боёв, в которых добыл 12 побед и потерпел два поражения. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Всего на счету Джастина 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он потерпел четыре поражения.

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