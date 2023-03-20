Гамзат Хирамагомедов: не назову Фёдора нереальным бойцом. Лучший — Джонс

Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов высказал мнение, что сильнейшим бойцом ММА является американец Джон Джонс.
«Фёдор уже отвоевался. Когда-то Емельяненко был реально крутым бойцом, я и сейчас считаю его крутым, потому что он реально много битв прошёл. Но я бы не назвал Фёдора каким-то нереальным бойцом. Лучший — это Джон Джонс. Да, есть Хабиб, другие крутые спортсмены, но сам стиль Джона — это что-то уникальное. Он на первом месте», — сказал Хирамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 285, Джон Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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