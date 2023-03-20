«В США хватает негодяев, как и в России». Боец Хирамагомедов — про разницу менталитетов
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Известный российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов поделился мыслями по поводу разницы в менталитетах между людьми, проживающими в США и Российской Федерации.
«И здесь есть отзывчивые люди, и там. Здесь хватает негодяев, там хватает негодяев. Я больше люблю Россию. Я много где был, в Таиланде тоже тренировался, но меня всегда тянет в Россию. Даже конкретнее скажу, что тянет именно в Москву. Я даже в Махачкале не могу находиться — сразу хочу в Москву. По мне Москва — лучшее место для жизни», — сказал Хирамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Ранее Хирамегомедов высказался по поводу американского промоушена UFC, где ранее он очень сильно хотел выступать.
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