«В США хватает негодяев, как и в России». Боец Хирамагомедов — про разницу менталитетов

Известный российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов поделился мыслями по поводу разницы в менталитетах между людьми, проживающими в США и Российской Федерации.

«И здесь есть отзывчивые люди, и там. Здесь хватает негодяев, там хватает негодяев. Я больше люблю Россию. Я много где был, в Таиланде тоже тренировался, но меня всегда тянет в Россию. Даже конкретнее скажу, что тянет именно в Москву. Я даже в Махачкале не могу находиться — сразу хочу в Москву. По мне Москва — лучшее место для жизни», — сказал Хирамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее Хирамегомедов высказался по поводу американского промоушена UFC, где ранее он очень сильно хотел выступать.