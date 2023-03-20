«Наше противостояние войдёт в историю». Эдвардс обратился к Усману
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс высказался по поводу своего противостояния с Камару Усманом.
«Огромный респект Камару Усману, у нас получилась невероятная трилогия. За восемь лет мы провели 13 раундов, больше часа мы находились друг напротив друга в клетке. Наше противостояние войдёт в историю. Спорт высочайшего уровня и ничего лишнего. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего», — написал Эдвардс в социальных сетях.
Камару Усман дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2015 года и провёл в общей сложности 17 поединков. Леон Эдвардс стал единственным бойцом в UFC, которому он проиграл.
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