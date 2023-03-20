Россиянка Анастасия Демурчян вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Анастасия Демурчян победила соперницу из Узбекистана Азизу Зокирову на чемпионате мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Благодаря этому успеху Анастасия вышла в четвертьфинал соревнований. Демурчян выступает в весовой категории до 70 кг.

Напомним, вчера, 19 марта, поединки на чемпионате мира проводили две россиянки, Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова. Обе российские девушки в них проиграли, покинув турнир. Пальцева уступила итальянке Джордане Соррентино, а Воронцова –представительнице Франции Амине Зидани.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Национальная команда России принимает участие в турнире с национальной символикой.