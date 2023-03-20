Конор Макгрегор: отрастил козлиную бородку, потому что я лучший в истории
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что считает себя лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.
«Я решил отрастить козлиную бородку, потому что я лучший в истории», — написал Макгрегор.
Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. В активе Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
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