Нганну отреагировал на поражение Усмана в титульном бою с Эдвардсом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поддержал американца Камеру Усмана, потерпевшего поражение в поединке с Леоном Эдвардсом (Великобритания).

«Мой брат, ты чемпион – с куском металла или без него. Твоё наследие уже вписано в историю спорта. Мы всегда с тобой», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Леон защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Камару потерпел третье поражение в профессиональных смешанных единоборствах в 23 поединках. На счету нигерийца 21 победа. Леон одержал 21-ю победу в карьере. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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