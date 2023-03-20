«Клянусь богами, он лжёт». Хамзат Чимаев — о словах Ковингтона в свой адрес

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на недавние резкие слова американца Колби Ковингтона в свой адрес. Помимо прочего, Ковингтон утверждал, что ему не предлагали бой с Чимаевым.
«Колби лжёт. Он не хочет драться. Клянусь всем, что у меня есть. Клянусь богами. Я принимал бой с ним четыре раза. Четыре раза мне звонили по поводу этого боя, и я говорил, что согласен. У меня были разговоры с Шоном Шелби, что также является доказательством того, что мы могли подраться с этим парнем. Но из этого ничего так и не вышло.
Можешь лгать на пресс-конференциях, превращая их в шоу. А я лгать не буду. Я настоящий. Помню, как-то видел его. Он обернулся и куда-то убежал. Больше я его не видел. Я никогда не выбирал своих соперников», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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