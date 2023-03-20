Британский экс-чемпион: если бой Усика и Фьюри не состоится, в этом будет виноват Тайсон

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал затянувшиеся переговоры между командами лидеров супертяжёлого дивизиона, украинца Александра Усика и соотечественника Тайсона Фьюри.

Так, Фроч заявил, что в случае срыва поединка виновата будет именно команда Цыганского короля.

«Я считаю, что этот бой состоится. Но шесть недель, оставшиеся до поединка, беспокоят меня больше всего. Слишком малый срок для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Но если поединок не состоится сейчас, виноват будет Тайсон Фьюри. Думаю, это покажет его с ужасной стороны», – сказал Фроч в рамках выпуска своего YouTube-канала.

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