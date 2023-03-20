Дмитрий Бивол назвал три любимых боксёрских поединка

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) высказался о любимых боксёрских поединках.

«Мне очень нравится бой Леонарда против Дюрана. И первый, и второй. Нравится история в целом, как Леонард ему проиграл, поменял свою тактику и победил. Мне нравится сама история, как тактика всё поменяла.

Конечно же, мне нравится величайший бой – Али против Формана. Это огромный поединок, который показал нам, какая бешеная сила у Формана, как Али все эти удары выдерживал, терпел и в итоге нанёс серию ударов и выиграл нокаутом. Это величайшие бои. Мне они нравятся», – приводит слова Бивола «КТРК СПОРТ».

Ожидается, что свой следующий поединок Бивол проведёт в начале лета. В своём последнем бою россиянин нанёс первое поражение в карьере бывшему чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Хильберто Рамиресу.