Россиянка Шамонова не прошла в 1/4 чемпионата мира по боксу

Представительница сборной России по боксу Анастасия Шамонова проиграла в рамках 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который в настоящий момент проходит в Нью-Дели (Индия).

За право выйти в четвертьфинал Шамонова, выступавшая в весовой категории до 75 кг, уступила со счётом 0:5 представительнице Панамы и серебряной медалистке ЧМ-2022 Атейне Байлон.

Ранее свои выступления на стадии 1/16 финала завершили россиянки Екатерина Пальцева, выступавшая в весовой категории до 50 кг, и Людмила Воронцова (до 57 кг).

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Команда России принимает участие в турнире с национальной символикой, что стало решением Международной ассоциации бокса (IBA).