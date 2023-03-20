«Это разогревочный бой». Бенавидес критично оценил следующего соперника Канело

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался о предстоящем поединке между лидером дивизиона мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером, который состоится 7 мая в Мексике.

«Я чувствую, что многие фанаты злятся на Канело за организацию этого поединка, потому что это разогревочный бой для него. Он возвращается после травмы. Хотя это будет хороший бой», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Альварес победил единогласным решением казахстанца Геннадия Головкина, закрыв поражение от действующего обладателя титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола. Всего на счету мексиканца 58 побед, два поражения и две ничьих.

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