«Тебя избил карлик». Ковингтон высмеял Махачева за желание сразиться с Эдвардсом
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон иронично прокомментировал пост в социальных сетях российского легковеса Ислама Махачева, заявившего о желании сразиться с британцем Леоном Эдвардсом.
«Я рассмеялся, когда услышал слова этого мелкого тупицы. Чувак, тебя только что побил карлик в лице Алекса Волкановски, который выступает на весовую категорию ниже. И ты собираешься подняться в наш дивизион, где дерутся настоящие мужчины?
Все знают, это написал его менеджер. Они считают, что обойдут меня, но у них не получится. Махачев останется в своём дивизионе. Он только что подрался с карликом из полулёгкого веса, победившим его», – сказал Ковингтон в подкасте Submission Radio.
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