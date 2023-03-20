Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тебя избил карлик». Ковингтон высмеял Махачева за желание сразиться с Эдвардсом

«Тебя избил карлик». Ковингтон высмеял Махачева за желание сразиться с Эдвардсом
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон иронично прокомментировал пост в социальных сетях российского легковеса Ислама Махачева, заявившего о желании сразиться с британцем Леоном Эдвардсом.

«Я рассмеялся, когда услышал слова этого мелкого тупицы. Чувак, тебя только что побил карлик в лице Алекса Волкановски, который выступает на весовую категорию ниже. И ты собираешься подняться в наш дивизион, где дерутся настоящие мужчины?

Все знают, это написал его менеджер. Они считают, что обойдут меня, но у них не получится. Махачев останется в своём дивизионе. Он только что подрался с карликом из полулёгкого веса, победившим его», – сказал Ковингтон в подкасте Submission Radio.

Новость по теме
Рамазан Исмаилов: не думаю, что Махачеву стоит выходить на бой с Эдвардсом
Даже Хасбик против. Махачеву нельзя соваться в полусредний вес! Даже Хасбик против. Махачеву нельзя соваться в полусредний вес!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023