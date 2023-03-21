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Соперник Мокаева готовит апелляцию на результат поединка, британец ответил

Соперник Мокаева готовит апелляцию на результат поединка, британец ответил
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Бразильский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Жафел Фильо, досрочно уступивший британцу Мухаммеду Мокаеву на турнире UFC 286, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания), заявил, что подаст апелляцию на исход встречи.

Причиной послужил эпизод в третьем раунде, когда Фильо поймал Мокаева на болевой приём. По мнению бразильца, его соперник постучал в знак сдачи, чего не заметил рефери.

«Я не отрывал глаз от рефери. И я почувствовал, как он постучал ногой по колену, после чего судья спросил, сдаётся ли он. Я ослабил хватку, и он смог немного развернуть колено», – приводит слова Фильо MMA Fighting.

Комментарий не прошёл мимо самого Мокаева:

«Что это такое?» – написал боец в социальных сетях.

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