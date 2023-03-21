Соперник Мокаева готовит апелляцию на результат поединка, британец ответил

Бразильский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Жафел Фильо, досрочно уступивший британцу Мухаммеду Мокаеву на турнире UFC 286, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания), заявил, что подаст апелляцию на исход встречи.

Причиной послужил эпизод в третьем раунде, когда Фильо поймал Мокаева на болевой приём. По мнению бразильца, его соперник постучал в знак сдачи, чего не заметил рефери.

«Я не отрывал глаз от рефери. И я почувствовал, как он постучал ногой по колену, после чего судья спросил, сдаётся ли он. Я ослабил хватку, и он смог немного развернуть колено», – приводит слова Фильо MMA Fighting.

Комментарий не прошёл мимо самого Мокаева:

«Что это такое?» – написал боец в социальных сетях.