«Обещаю, этот бой вам запомнится надолго». Малыхин — о Фрэнсисе Нганну

Обладатель двух поясов ONE Championship Анатолий Малыхин поделился мнением о возможном приходе в промоушен ONE франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявлял, что в настоящий момент рассматривает различные промоушены, где мог бы продолжить карьеру, в том числе ONE.
«Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Я буду первым, кто будет встречать его, и я обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше», — приводит слова Малыхина «Матч ТВ».
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
- 21 марта 2023
-
10:32
-
09:57
-
09:55
-
09:26
-
07:18
-
07:01
-
00:58
-
00:45
- 20 марта 2023
-
21:56
-
21:40
-
20:34
-
20:08
-
19:13
-
17:44
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:52
-
15:26
-
15:14
-
15:04
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
13:58
-
13:34
-
13:30
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:32
-
11:43
-
11:32
-
10:16
-
10:05