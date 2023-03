«Обещаю, этот бой вам запомнится надолго». Малыхин — о Фрэнсисе Нганну

Обладатель двух поясов ONE Championship Анатолий Малыхин поделился мнением о возможном приходе в промоушен ONE франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявлял, что в настоящий момент рассматривает различные промоушены, где мог бы продолжить карьеру, в том числе ONE.

«Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Я буду первым, кто будет встречать его, и я обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше», — приводит слова Малыхина «Матч ТВ».

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.

