«Потрясающая была рыбалка». Ислам Махачев показал улов

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографии, сделанные на рыбалке.

«Потрясающая была рыбалка», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам встречался с представителем Австралии Александром Волкановски и победил его, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу россиянин добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: