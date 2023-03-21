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«Потрясающая была рыбалка». Ислам Махачев показал улов

«Потрясающая была рыбалка». Ислам Махачев показал улов
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографии, сделанные на рыбалке.

«Потрясающая была рыбалка», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам встречался с представителем Австралии Александром Волкановски и победил его, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу россиянин добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

Даже Хасбик против. Махачеву нельзя соваться в полусредний вес! Даже Хасбик против. Махачеву нельзя соваться в полусредний вес!
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