Россиянка Юлия Чумгалакова не сумела пробиться в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, раздельным решением судей потерпела поражение в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей российской спортсменки была представительница Казахстана Алуа Балкибекова.
Напомним, вчера, 20 марта, поединки на турнире проводили две россиянки: Анастасия Демурчян (выступает в весовой категории до 70 кг) и Анастасия Шамонова (выступает в весовой категории до 75 кг). Демурчян победила соперницу из Узбекистана Азизу Зокирову, а Шамонова проиграла представительнице Панамы и серебряной медалистке ЧМ-2022 Атейне Байлон.
Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой.
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