«Отработка партера с братом! Были времена!» Александр Емельяненко показал архивное видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивное видеозаписью. На ней демонстрируется, как он проводил спарринг с братом Фёдором.
«Отработка партера с братом! Были времена!» — подписал видеозапись Александр.
А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко и проиграл ему раздельным судейским решением.
Фёдор, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
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