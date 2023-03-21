«Отработка партера с братом! Были времена!» Александр Емельяненко показал архивное видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивное видеозаписью. На ней демонстрируется, как он проводил спарринг с братом Фёдором.

«Отработка партера с братом! Были времена!» — подписал видеозапись Александр.

А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко и проиграл ему раздельным судейским решением.

Фёдор, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.