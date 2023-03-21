«Наткнётся ещё на своё». Тренер RCC по боксу — о действиях Тима Цзю и Тони Харрисона

Тренер Магомеда Курбанова (№5 рейтинга первого среднего веса WBA) Мирхаким Сабуров дал оценку недавнему бою между Тимофеем Цзю и Тони Харрисоном.
«Расскажу предысторию. Харрисон, по сути, завершил карьеру после второго боя с Джермеллом Чарло. Заработал много, открыл свой зал, начал тренировать. По сути, к боксу он уже имел посредственное отношение. Но когда ему предложили за хороший чек поехать в Австралию и ещё раз попытать удачу, он подумал: «А почему бы и нет?» Поехал, попробовал, не получилось – поехал довольный с деньгами домой.
Тим ничем не удивил. Как и во всех своих боях, просто шёл вперёд, надеясь на свой град ударов. К этому граду ударов нужно и защиту подключать: где-то уклоны, где-то блок. А он просто идёт вперёд. Наткнётся ещё на своё», – сказал Сабуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Дёминым.
Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова:
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