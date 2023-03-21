Наставник Магомеда Курбанова считает, что у Усика нет шансов в бою с Фьюри

Ведущий тренер по боксу Академии РМК Мирхаким Сабуров, являющийся тренером российского боксёра Магомеда Курбанова, дал прогноз на вероятный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Думаю, что Фьюри выиграет. Без шансов. Из-за преимущества в росте, из-за лёгкости. Тайсон быстро выбрасывает свои удары, и знает, когда это нужно делать. И Фьюри умеет пользоваться грязными приёмами: где надо – ударит по ноге, где надо – по спине. Он все эти моменты знает, не зря он Цыганский король», — поделился Сабуров своим мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Дёминым.
Предполагается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен состояться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне.
Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова:
- 21 марта 2023
-
14:11
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:06
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:32
-
09:57
-
09:55
-
09:26
-
07:18
-
07:01
-
00:58
-
00:45
- 20 марта 2023
-
21:56
-
21:40
-
20:34
-
20:08
-
19:13
-
17:44
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:52
-
15:26
-
15:14
-
15:04
-
14:30