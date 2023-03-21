Наставник Магомеда Курбанова считает, что у Усика нет шансов в бою с Фьюри

Ведущий тренер по боксу Академии РМК Мирхаким Сабуров, являющийся тренером российского боксёра Магомеда Курбанова, дал прогноз на вероятный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Думаю, что Фьюри выиграет. Без шансов. Из-за преимущества в росте, из-за лёгкости. Тайсон быстро выбрасывает свои удары, и знает, когда это нужно делать. И Фьюри умеет пользоваться грязными приёмами: где надо – ударит по ноге, где надо – по спине. Он все эти моменты знает, не зря он Цыганский король», — поделился Сабуров своим мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Дёминым.

Предполагается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен состояться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне.

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