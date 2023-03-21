«6 мая мы будем готовы». Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал свежую фотографию с тренировочного занятия. Вместе со Стерлингом на снимке присутствуют Джей-Пи Байс и Амир Альбази.
«Остаёмся сосредоточенными на миссии. Займитесь работой сейчас, а расслабиться можно будет позже. Эти парни проверяют мой бензобак и мою защиту. Мы будем готовы 6 мая!» — написал Стерлинг.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Напомним, в настоящий момент Стерлинг готовится к титульному поединку с соотечественником, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Он состоится 6 мая.
В последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу и победил его техническим нокаутом.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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