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«6 мая мы будем готовы». Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму

«6 мая мы будем готовы». Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму
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Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал свежую фотографию с тренировочного занятия. Вместе со Стерлингом на снимке присутствуют Джей-Пи Байс и Амир Альбази.

«Остаёмся сосредоточенными на миссии. Займитесь работой сейчас, а расслабиться можно будет позже. Эти парни проверяют мой бензобак и мою защиту. Мы будем готовы 6 мая!» — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, в настоящий момент Стерлинг готовится к титульному поединку с соотечественником, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Он состоится 6 мая.

В последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу и победил его техническим нокаутом.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:

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