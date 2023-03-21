Дацик: перелом руки — это не так страшно. У меня титановый кулак

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик пожелал выздоровления соотечественнику Гаджи Наврузову, сломавшему руку во время поединка с Фернандо Родригесом.

«Желаю Гаджи Автомату скорейшего выздоровления. Надеюсь, мы всё-таки проведём наш бой. После нашего спарринга возникло много неясностей. Все хотят увидеть, что же будет в реальном бою. Гаджи, перелом руки – это не так страшно. У меня тоже титановый кулак, я недавно сломал руку. Надеюсь, мы с тобой ещё сразимся, покажем красивый бокс и красивую ударку», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Напомним, 25 марта в Самаре Дацик проведёт поединок с представителем Бразилии Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

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