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Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA

Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA
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Бразильский боец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком.

«Я профессиональный боец, и мне неважно, по каким правилам я буду драться. Будь это кикбоксинг или другие правила. Я жду, что одержу победу над Дациком. А потом приглашаю его драться по правилам MMA», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.

Напомним, поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который состоится в Самаре 25 марта.

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Ранее Мондрагон также заявил, что они с Дациком будут драться насмерть, и один из них уйдёт на носилках.

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