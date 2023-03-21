Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA

Бразильский боец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком.

«Я профессиональный боец, и мне неважно, по каким правилам я буду драться. Будь это кикбоксинг или другие правила. Я жду, что одержу победу над Дациком. А потом приглашаю его драться по правилам MMA», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.

Напомним, поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который состоится в Самаре 25 марта.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь бойца Вячеслава Дацика:

Ранее Мондрагон также заявил, что они с Дациком будут драться насмерть, и один из них уйдёт на носилках.