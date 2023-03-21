Хирн: Каллум Смит нокаутирует Бетербиева
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Известный промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что россиянин Артур Бетербиев проиграет в поединке с представителем Великобритании Каллумом Смитом.
«Думаю, Каллум Смит нокаутирует Бетербиева. Я действительно уверен, что он выиграет этот бой. Бетербиев – потрясающий боец, но у него есть бреши в броне. Каллум Смит — отличный панчер. Если он попадёт в его подбородок левым хуком, то отправит его в глухой нокаут», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.
В середине марта стало известно, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Бетербиевым (19-0, 19 KO) и Смитом (29-1, 21 KO).
Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:
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