Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хирн: Каллум Смит нокаутирует Бетербиева

Хирн: Каллум Смит нокаутирует Бетербиева
Комментарии

Известный промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что россиянин Артур Бетербиев проиграет в поединке с представителем Великобритании Каллумом Смитом.

«Думаю, Каллум Смит нокаутирует Бетербиева. Я действительно уверен, что он выиграет этот бой. Бетербиев – потрясающий боец, но у него есть бреши в броне. Каллум Смит — отличный панчер. Если он попадёт в его подбородок левым хуком, то отправит его в глухой нокаут», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

В середине марта стало известно, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Бетербиевым (19-0, 19 KO) и Смитом (29-1, 21 KO).

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:

Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023