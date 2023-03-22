Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ян — всё равно лучший в своём весе». Ермеков — о поражении Петра от Мераба Двалишвили

«Ян — всё равно лучший в своём весе». Ермеков — о поражении Петра от Мераба Двалишвили
Комментарии

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков поделился мнением о поединке между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Он состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

«Хоть Ян и проиграл, он всё равно лучший в своём весе. Он свои позиции не теряет. Для меня он всё равно лучший в этом весе. Он может составить конкуренцию хорошую и спокойно вернуться в титульную гонку. Один-два боя забрать и за титул биться. Я там особенных соперников не вижу. Можно просить у Мераба реванш, готовиться и идти за титулом», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:

Ермеков — удивил! Выбирает Bellator вместо UFC и равняется на российскую легенду Ермеков — удивил! Выбирает Bellator вместо UFC и равняется на российскую легенду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023