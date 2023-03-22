«Ян — всё равно лучший в своём весе». Ермеков — о поражении Петра от Мераба Двалишвили

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков поделился мнением о поединке между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Он состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

«Хоть Ян и проиграл, он всё равно лучший в своём весе. Он свои позиции не теряет. Для меня он всё равно лучший в этом весе. Он может составить конкуренцию хорошую и спокойно вернуться в титульную гонку. Один-два боя забрать и за титул биться. Я там особенных соперников не вижу. Можно просить у Мераба реванш, готовиться и идти за титулом», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту: