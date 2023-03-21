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Колби Ковингтон: я бы легко переехал Хабиба Нурмагомедова

Колби Ковингтон: я бы легко переехал Хабиба Нурмагомедова
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился мнением о том, почему Хабиб Нурмагомедов не поднялся в его весовую категорию.

«Хабиб так и не поднялся в полусредний вес из-за меня. Потому что я здесь дерусь. Он не захотел выходить в октагон со мной, потому что понимал, что мой стиль ему неудобен. Я намного более разносторонний боец и без проблем остановил бы его тейкдауны и перестучал бы его со стойки. А ещё у меня нескончаемый бензобак. Я бы легко переехал Хабиба», — сказал Ковингтон в интервью журналисту Джеймсу Линчу.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.

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