Грассо заявила о желании снова подраться с Валентиной Шевченко

Действующий чемпион в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо выразила желание провести реванш с Валентиной Шевченко.

На турнире UFC 285 Грассо выиграла у Шевченко удушающим приёмом и стала обладательницей чемпионского титула.

«Надеюсь, мой следующий бой — реванш с Шевченко. Она просила об этом, и я хотела бы с ней сразиться. Шевченко — перфекционистка, как и я. Мне интересно, что она собирается делать во втором бою, да и мне нужно сделать многое. Это будет похоже на шахматный матч. Знаю, что люди хотят этот бой и многие говорят, что она проиграла только из-за собственной ошибки. Говорят, что поражение было случайностью. Но это не случайность. Думаю, важно показать, что я чемпион.

Хотелось бы, конечно, чтобы бой состоялся в Гвадалахаре. Было бы грандиозно, если бы UFC провёл турнир в моём городе, но и в Мехико тоже неплохо», — сказала Грассо в шоу The MMA Hour.