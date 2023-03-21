Грассо заявила о желании снова подраться с Валентиной Шевченко

Действующий чемпион в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо выразила желание провести реванш с Валентиной Шевченко.
На турнире UFC 285 Грассо выиграла у Шевченко удушающим приёмом и стала обладательницей чемпионского титула.
«Надеюсь, мой следующий бой — реванш с Шевченко. Она просила об этом, и я хотела бы с ней сразиться. Шевченко — перфекционистка, как и я. Мне интересно, что она собирается делать во втором бою, да и мне нужно сделать многое. Это будет похоже на шахматный матч. Знаю, что люди хотят этот бой и многие говорят, что она проиграла только из-за собственной ошибки. Говорят, что поражение было случайностью. Но это не случайность. Думаю, важно показать, что я чемпион.
Хотелось бы, конечно, чтобы бой состоялся в Гвадалахаре. Было бы грандиозно, если бы UFC провёл турнир в моём городе, но и в Мехико тоже неплохо», — сказала Грассо в шоу The MMA Hour.
- 21 марта 2023
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