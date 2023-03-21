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Павлович: Джонс был, как всегда, на высоте. Думаю, он победит Миочича

Павлович: Джонс был, как всегда, на высоте. Думаю, он победит Миочича
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о поединке Джона Джонса и Сириля Гана.

«Джон Джонс был, как всегда, на высоте. Прекрасное выступление. Думаю, он победит Миочича. Буду ли требовать титульник в случае победы над Кёртисом Блэйдсом? Сначала проведу бой, а потом уже будем смотреть», — сказал Павлович в интервью The Schmo.

5 марта на турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. В следующем бою на турнире UFC 290 в июле Джонс должен встретиться с экс-чемпионом в тяжёлом дивизионе Стипе Миочичем.

Сергей Павлович в апреле проведёт поединок с Кёртисом Блэйдсом.

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