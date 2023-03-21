Дана Уайт планирует открыть боксёрский промоушен

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт заявил о желании организовать боксёрскую лигу, которая по задумке функционера начнёт работать в следующем году.
«Я не знаю, получится ли у меня изменить бокс, но я уверен в том, что смогу устраивать зрелищные поединки в этом виде спорта. Я снова сделаю бокс интересным», — приводит слова Уайта Sports Business Journal.
Напомним, после турнира UFC 286 Дана Уайт высмеял проблемы с организацией поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Уайт заявил, что в боксе не умеют организовывать большие бои.
В прошлом году Дана Уайт организовал турниры по пощёчинам Power Slap и активно занимается продвижением данных соревнований.
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