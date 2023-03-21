«Парень дрался год назад, а потом исчез». Бёрнс — о шансах Ковингтона на титульный бой

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о том, что Колби Ковингтон может получить титульный бой с Леоном Эдвардсом.

«Ковингтон умён. Скоро уже год с его последнего боя, и мне кажется, за это время он должен был что-то сделать. Не знаю, сам он вызывался страховать бой Камару Усмана и Леона Эдвардса или ему предложили, но это было умно. Я уже не раз говорил, что хочу бой с ним. Надеюсь, в UFC пересмотрят решение и не дадут ему возможность подраться за титул.

На мой взгляд, Колби должен подраться, прежде чем встретиться с чемпионом. Парень дрался в последний раз год назад, а потом исчез. Надеюсь, он не станет следующим, но часто наши желания не исполняются», — цитирует Бёрнса BJPenn.