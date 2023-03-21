«Парень дрался год назад, а потом исчез». Бёрнс — о шансах Ковингтона на титульный бой

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о том, что Колби Ковингтон может получить титульный бой с Леоном Эдвардсом.
«Ковингтон умён. Скоро уже год с его последнего боя, и мне кажется, за это время он должен был что-то сделать. Не знаю, сам он вызывался страховать бой Камару Усмана и Леона Эдвардса или ему предложили, но это было умно. Я уже не раз говорил, что хочу бой с ним. Надеюсь, в UFC пересмотрят решение и не дадут ему возможность подраться за титул.
На мой взгляд, Колби должен подраться, прежде чем встретиться с чемпионом. Парень дрался в последний раз год назад, а потом исчез. Надеюсь, он не станет следующим, но часто наши желания не исполняются», — цитирует Бёрнса BJPenn.
- 21 марта 2023
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
19:57
-
19:25
-
18:37
-
18:20
-
17:43
-
17:23
-
16:55
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:39
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
14:22
-
14:18
-
14:11
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:06
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:32
-
09:57