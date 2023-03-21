Участницы чемпионата мира по боксу были эвакуированы из отеля из-за землетрясения в Индии

В Нью-Дели (Индия), где в эти дни проходит женский чемпионат мира по боксу, было зафиксировано небольшое землетрясение. В результате этого спортсменки, участвующие в соревнованиях, были эвакуированы из отеля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России в своём телеграм-канале.

Также отмечается, что ситуация уже стабилизировалась и всё в порядке, девушки вернулись в номера. Не уточняется, какой силы были подземные толчки.

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 26 марта. На турнире разыгрываются награды в 12 весовых категориях.

Российские спортсменки были допущены до участия в соревнованиях решением Международной ассоциации бокса (IBA) и могут использовать на турнире национальную символику.