Участницы чемпионата мира по боксу были эвакуированы из отеля из-за землетрясения в Индии
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В Нью-Дели (Индия), где в эти дни проходит женский чемпионат мира по боксу, было зафиксировано небольшое землетрясение. В результате этого спортсменки, участвующие в соревнованиях, были эвакуированы из отеля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России в своём телеграм-канале.
Также отмечается, что ситуация уже стабилизировалась и всё в порядке, девушки вернулись в номера. Не уточняется, какой силы были подземные толчки.
Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 26 марта. На турнире разыгрываются награды в 12 весовых категориях.
Российские спортсменки были допущены до участия в соревнованиях решением Международной ассоциации бокса (IBA) и могут использовать на турнире национальную символику.
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