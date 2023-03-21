Рахмонов рассказал, сколько заработал за последний бой

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал, какую сумму заработал за бой с Джеффом Нилом.

«Эта победа для всего казахского народа. Моя мечта привезти пояс UFC в Казахстан. Мой соперник, Джефф Нил, входит в десятку лучших бойцов дивизиона. По правде говоря, мы оба устали, наносили друг другу тяжёлые удары. Был жёсткий бой. Сейчас я на шестом месте в рейтинге и благодарен всем за искреннюю поддержку и уважение. Подарков не ждём, нам хватает того, что зарабатываем. Если кто хочет, то лучше пусть поддержит нашу молодёжь. Заработок? За последний бой с Нилом я получил больше $ 200 тысяч», — сказал Рахмонов в программе «Тунги студия».

На турнире UFC 285 Рахмонов выиграл у Нила удушающим приёмом в третьем раунде.