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Арнольд Аллен: Волкановски слишком силён для Родригеса, Алексу нужен реванш с Махачевым

Арнольд Аллен: Волкановски слишком силён для Родригеса, Алексу нужен реванш с Махачевым
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Британский боец смешанных единоборств Арнольд Аллен высказался о потенциальном титульном поединке между действующим чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски и обладателем временного титула Яиром Родригесом.

«На мой взгляд, Волкановски слишком хорошо обучен для Яира Родригеса. Слишком умён и слишком силён. Мне кажется, Волкановски нужен реванш с Исламом Махачевым», — приводит слова Аллена MMA News.

В феврале этого года на турнире UFC 284, который прошёл в австралийском городе Перт, Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Для Алекса Волкановски это первое поражение в UFC. Сообщалось, что бойцы могут провести реванш.

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