Фрэнсис Нганну объяснил, почему Усман проиграл Эдвардсу в титульном бою

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение Камару Усмана в реванше с Леоном Эдвардсом.
«Я знаю, что Камару не тренировался должным образом из-за большого количества травм, но он вышел на бой, и это уже была победа. Он показал, что стал сильнее ментально. Посмотрим, что будет дальше, но я верю в то, что он вернёт себе чемпионский титул», — сказал Нганну в видео на своём YouTube-канале.
Поединок Камару Усмана и Леона Эдвардса прошёл на турнире UFC 286 и завершился победой британского бойца решением большинства судей. Таким образом, Эдвардс успешно защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В предыдущей их встрече Леон также одержал победу, отправив Усмана в нокаут.
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