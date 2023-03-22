«Не хочу, чтобы твои дети росли без отца». Ковингтон угрожает комментатору UFC

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон резко высказался о комментаторе промоушена Джоне Анике, известном дружбой с Белалом Мухаммадом.
«Всё, что делает Белал, пропитано расизмом. Он говорит, что я добился всего только из-за цвета кожи, потому что я белый. Это явный расизм. И знаете, кто тусуется и общается с этим расистом? Джон Аник. Джон Аник поддерживает этот расизм — а ведь он должен быть беспристрастным. Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Ты живёшь в городе Бока-Ратон, я живу в Майами. Так что, ублюдок, ты не слишком далеко от меня, и тебе лучше заткнуться», — сказал Ковингтон на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
- 22 марта 2023
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:47
-
09:38
-
09:23
-
00:32
- 21 марта 2023
-
23:57
-
23:45
-
22:57
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
19:57
-
19:25
-
18:37
-
18:20
-
17:43
-
17:23
-
16:55
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:39
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
14:22
-
14:18
-
14:11