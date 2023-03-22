Морозов – о бое Рахмонов – Мухаммад: они оба мусульмане. Неправильно, если согласятся

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился мыслями о возможном поединке между соотечественником Шавкатом Рахмоновым и американским бойцом Белалом Мухаммадом. Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что бой между ними находится в разработке. По словам Морозова, он бы не хочел, чтобы этот поединок состоялся, так как и Рахмонов, и Мухаммад – мусульмане.

«Что думаю об этом поединке? Бой реально интересный, но не очень мне импонирует, потому что они оба мусульмане — и между собой дерутся… Думаю, неправильно будет, если согласятся на этот поединок. А в целом, конечно, болеть буду за Шавката. Но это такая ситуация… Шавката я лично знаю, давно выступаем вместе. А так, конечно, я не сторонник этого поединка», — приводит слова Морозова Legalbet.kz.