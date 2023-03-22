Сехудо дал категоричный прогноз на возможный бой Эдвардс – Ковингтон

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о возможном поединке между его соотечественником Колби Ковингтоном и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. По мнению Сехудо, если этот бой состоится, его победителем будет Ковингтон.
«Стилистически это был бы хороший бой для Ковингтона. У Леона ещё есть время, чтобы улучшить борьбу, но вопрос в том, позволит ли ему это его эго? Ведь никто не любит бороться, Это слишком утомительно. Прогноз таков – Колби победит его. Возможно, он не остановит его, но будет перемалывать в течение пяти раундов», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что Эдвардс проведёт следующую защиту титула в бою с Ковингтоном. При этом сам Леон заявлял, что не хочет боя с Колби.
Ян раскритиковал Ковингтона после заявления в полицию:
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