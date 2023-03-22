Недавно известный журналист Стив Ким рассказал о разговоре, состоявшемся у него с менеджером украинского боксёра Александра Усика Эгисом Климасом. По словам Кима, Климас заявил ему, что поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри не состоится, так как стороны не смогли договориться об условиях. Изначально предполагалось, что бой пройдёт 29 апреля в Лондоне. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос: «Верите ли вы, что Усик и Фьюри проведут бой?»

Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Фьюри в последнем бою проводил третью защиту титула в бою с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: