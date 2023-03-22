Двух бойцов UFC из США временно отстранили за допинг

Американские бойцы UFC Кайлер Филлипс и Дарриус Флауэрс получили временное отстранение от участия в поединках. Об этом информирует MMAJunkie. Сообщается, что в пробах спортсменов было обнаружено запрещённое вещество остарин (внесён Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых для использования в спорте).

Отмечается, что с тех пор, как Антидопинговое агентство США (USADA) и UFC начали сотрудничество в 2015 году, пробы почти двух десятков бойцов на остарин давали положительный результат. В число таких спортсменов входят Шон О'Мэлли и Аманда Рибас. У многих из этих бойцов отстранение было сокращено после подтверждения того, что вещество в организм попало случайным образом.

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