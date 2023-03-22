Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, продемонстрировав свежее фото.
«Я так хорошо пахну, что ты слегка постанываешь, когда я тебя обнимаю», — написал Макгрегор.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, в настоящий момент Макгрегор участвует в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной представителя США Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов:
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