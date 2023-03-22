Александр Волков: возвращаюсь в тренировочный процесс после победы

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о возобновлении тренировочного процесса.

«Возвращаюсь в тренировочный процесс после победы. Отпуск пролетел незаметно», — написал Волков, добавив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Александа техническим нокаутом в первом раунде. Волков одержал свою 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC россиянин победил второй раз подряд.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: