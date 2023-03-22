Макгрегор в резкой форме высказался в адрес Хабиба и Мендеса

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в резкой форме высказался о ряде именитых тренеров, под руководством которых занимались звёзды UFC.

«Фираз Зихаби — мелкий придурок, Тревор Уиттман — держатель лап. Хавьер Мендес — толстозадый кикбоксёр, Майк Браун — вонючий придурок, Грег Джексон сдулся. Только система тренера Джона Каваны по-настоящему сияет», — написал Макгрегор на своей странице в соцсетях.

Сообщение Макгрегора прокомментировал спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.

«Хавьер Мендес подготовил Хабиба, который выбил из тебя всю дрянь и забрал душу. Майк Браун подготовил Дастина Порье, который приканчивал тебя два раза подряд. Тревор Уиттман – твой худший кошмар, потому что ты даже боишься посмотреть в сторону Джастина Гэтжи», — написал Абдель-Азиз.

«Эй, дерьмовое пятно в игре, я говорю, что сейчас система начинает приносить плоды. Мы победили их систему на TUF, она заблокирована. Неудивительно, что Хабиб обделался и теперь не участвует в соревнованиях. Стал слишком толстым и боится выступать. Так что победа за нами. Вы не в состоянии с нами тягаться, крысиный ублюдок», — ответил Конор.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: