Россиянка Демурчян вышла в 1/2 финала ЧМ по боксу – 2023, гарантировав себе бронзу

18-летняя россиянка Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, единогласным решением судей (5:0) победила спортсменку из Алжира Ишрак Шаиб и вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). По регламенту чемпионата мира выход в топ-4 гарантирует бронзовые награды, вне зависимости от исхода полуфинального поединка

Напомним, сегодня, 22 марта, в полуфинал пробилась ещё одна спортсменка из Российской Федерации – Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг. В четвертьфинальном поединке она одолела представительницу Узбекистана Хадичабону Абдуллаеву.

Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).