«Судьям просто заплатили». Боец UFC назвал договорным результат боя Махачев – Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, заявил, что результат боя между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски был сфальсифицирован. Напомним, Махачев победил единогласным решением судей.
«Результат этого боя был сфальсифицирован. Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям. Я знаю, что Александр Волкановски выиграл решением судей, а результат сфальсифицировали. Я не глуп, и никто не сможет убедить меня, что бой не сфальсифицирован. Я не куплюсь на это. Судьям могут платить сколько угодно, но я знаю, что Александр Волкановски выиграл тот бой», — приводит слова Митчелла BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Fanatics View в YouTube.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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