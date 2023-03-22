Энтони Смит: Прохазка поступил благородно. Его следующий бой должен быть сразу за пояс UFC

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит высказал мнение, что сразу после возвращения в строй после травмы плеча чех Иржи Прохазка должен получить титульный бой. Напомним, из-за травмы Прохазка отказался от чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе. Это произошло в ноябре прошлого года. Сейчас чемпионом UFC в этом весе является Джамал Хилл.

«Когда Иржи вернётся, все остальные должны отойти на задний план. Он не терял титул. Он поступил благородно, отказавшись от пояса. Это было здорово, поскольку не потребовалось определять временных чемпионов. И в следующем поединке за титул выступить должен он, как только будет готов», — приводит слова Смита Sports Illustrated.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!