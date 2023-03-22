«Просто люблю эту игру». Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с «Энфилда»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав своё фото. Снимок был сделан у футбольного стадиона «Энфилд», домашние матчи на котором проводит «Ливерпуль».

«Это было пару месяцев назад. Я просто люблю эту игру», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. В начале января 2023 года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии ММА.

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