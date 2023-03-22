Флойд Мейвезер-младший назвал боксёрский поединок, который хотел бы увидеть

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказал мнение, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound, мексиканец Сауль Альварес избегает поединка с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом (США).

«Если бы это зависело от меня, то было бы здорово увидеть его поединок с Бенавидесом. Канело — отличный боец, но, по моему мнению, он избегает Бенавидеса. Это моё личное мнение, и я имею право его высказывать. Мы хотим увидеть его бой с Бенавидесом — давайте организуем его!» — сказал Мейвезер-младший на канале FighterIQ в YouTube.

Напомним, в последнем бою Альварес встречался с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль.

Канело показал последствия операции после боя с Головкиным: