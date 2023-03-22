«Так же было и с Чендлером». Порье объяснил, почему заинтересован в реванше с Гэтжи

Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг), американец Дастин Порье высказался о потенциальном реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Вот поединок, который заставляет меня нервничать. Когда я слышу имя соперника и начинаю волноваться – это мотивация. Так же было и с [Майклом] Чендлером. Когда я услышал имя Чендлера, когда узнал о поединке, то занервничал, потому что понимал опасность такого боя, и это замотивировало меня. Так обстоят дела и с Джастином», – приводит слова Порье FanSided MMA.

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