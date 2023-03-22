Промоутер Фьюри: знаете, почему Усик хочет провести два боя? Это два чека

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, рассказал о ходе переговоров с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, украинца Александра Усика.
«Я убедил Тайсона согласиться на реванш. Затем мы начали говорить о распределении гонорара в реванше… Почему с этим нельзя разобраться, если Усик действительно хочет драться? Все гонорары согласованы. Понятно, кто будет первым выходить в ринг. Если первый поединок получится отличным, мы могли бы провести реванш.
В воскресенье мы провели конференцию. Менеджер и промоутер Усика обсуждали оставшиеся вопросы, довольно несущественные. Мы сошлись во всём, кроме реванша. Знаете, почему команда Усика хочет реванш? Потому что это два чека. Они не заработают столько ни с кем, кроме Тайсона», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
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